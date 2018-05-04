Стивен Джеррард подписал контракт с «Рейнджерс»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Gerrard

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард подписал контракт с шотландским «Рейнджерс». Соглашение рассчитано на несколько лет.

37-летний специалист Стивен Джеррард возглавит клуб сроком на три сезона, а его ассистентом станет Гари Макаллистер. Главный тренер шотландского клуба Грэм Мерти подал в отставку за три тура до окончания национального чемпионата.

Напомним, что англичанин завершил игровую карьеру 24 ноября 2016 года. 20 января 2017 года Джеррард начал тренерскую карьеру в академии «Ливерпуля».

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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