Неймар вышел в финал турнира по покеру

Форвард «ПСЖ» и бразильской сборной Неймар отдыхает в Бразилии после ЧМ-2018. Он вышел в финал турнира по покеру.

Неймар поучаствовал в турнире по покеру High Roller BSOP São Paulo. Он стал одним из восьми финалистов. Всего было 288 участников.

26-летний футболист гарантированно получит 8120 евро призовых и может в случае победы взять весь призовой фонд, который составляет 78 тысяч евро.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC