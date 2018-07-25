Неймар вышел в финал турнира по покеру

Форвард «ПСЖ» и бразильской сборной Неймар отдыхает в Бразилии после ЧМ-2018. Он вышел в финал турнира по покеру.
Неймар поучаствовал в турнире по покеру High Roller BSOP São Paulo. Он стал одним из восьми финалистов. Всего было 288 участников.
26-летний футболист гарантированно получит 8120 евро призовых и может в случае победы взять весь призовой фонд, который составляет 78 тысяч евро.
High Rollers com 14 left e @neymarjr segue firme no game!!! ⚽️ @BSOPoficial #BSOPSP #neymarjr #neymar pic.twitter.com/XXG96F6OuS
— SuperPoker ♠♥♣♦ (@SuperPoker) July 24, 2018
Фото: Global Look Press
Источник: RMC