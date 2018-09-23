Премьер-лига. 8-й тур. Ничья в московском дерби

«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью. А на «ВЭБ Арене» установили новый рекорд посещаемости.

Премьер-лига. 8-й тур

ЦСКА — СПАРТАК — 1:1 (0:1).

Москва. 23 сентября.

Стадион «ВЭБ Арена». 29 361 зритель.

Судья: Сергей Карасев (Москва).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ахметов, Бийол (Нисимура, 83), Дзагоев (Сигурдссон, 71), Влашич, Обляков, Чалов (Жамалетдинов, 78).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Боккетти, Рассказов, Мельгарехо, Фернандо, Зобнин, Попов (Игнатов, 88), Ханни (Ташаев, 76), Самедов (Тимофеев, 67), Луис Адриано.

Голы: 0:1 — Фернандо (30), 1:1 — Влашич (63).

Предупреждения: Бекао (40), Самедов (40), Чернов (90), Набабкин (90).

7 (2) удары (в створ) 9 (1)

18 фолы 12

6 угловые 1

2 офсайды 1

55 % владения мячом 45

В последнем дерби на «ВЭБ Арене» успех праздновали «армейцы». В той встрече «Спартак» забил первым, но в концовке игры в течение одной минуты умудрился пропустить два гола и упустил победу.

«Спартаковцы» открыли счет в матче. Фернандо классно пробил со штрафного, отправив мяч точно в верхний угол ворот Акинфеева. Во втором тайме Дзагоев мог сравнивать счет. Полузащитник нанес опасный удар из пределов штрафной площади, гостей спасла перекладина. Но буквально через пару минут ЦСКА все-таки забил. Влашич пробил обводящим ударом в дальний угол. Таким образом, ничья в дерби.

Фото: твиттер ПФК ЦСКА

Источник: еженедельник «Футбол»