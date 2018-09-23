Премьер-лига. 8-й тур. Ничья в московском дерби

«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью. А на «ВЭБ Арене» установили новый рекорд посещаемости.
Премьер-лига. 8-й тур
ЦСКА — СПАРТАК — 1:1 (0:1).
Москва. 23 сентября.
Стадион «ВЭБ Арена». 29 361 зритель.
Судья: Сергей Карасев (Москва).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ахметов, Бийол (Нисимура, 83), Дзагоев (Сигурдссон, 71), Влашич, Обляков, Чалов (Жамалетдинов, 78).
«Спартак»: Максименко, Джикия, Боккетти, Рассказов, Мельгарехо, Фернандо, Зобнин, Попов (Игнатов, 88), Ханни (Ташаев, 76), Самедов (Тимофеев, 67), Луис Адриано.
Голы: 0:1 — Фернандо (30), 1:1 — Влашич (63).
Предупреждения: Бекао (40), Самедов (40), Чернов (90), Набабкин (90).
7 (2) удары (в створ) 9 (1)
18 фолы 12
6 угловые 1
2 офсайды 1
55 % владения мячом 45
В последнем дерби на «ВЭБ Арене» успех праздновали «армейцы». В той встрече «Спартак» забил первым, но в концовке игры в течение одной минуты умудрился пропустить два гола и упустил победу.
«Спартаковцы» открыли счет в матче. Фернандо классно пробил со штрафного, отправив мяч точно в верхний угол ворот Акинфеева. Во втором тайме Дзагоев мог сравнивать счет. Полузащитник нанес опасный удар из пределов штрафной площади, гостей спасла перекладина. Но буквально через пару минут ЦСКА все-таки забил. Влашич пробил обводящим ударом в дальний угол. Таким образом, ничья в дерби.
Фото: твиттер ПФК ЦСКА
Источник: еженедельник «Футбол»