«ПСЖ» попытается приобрести Мауро Икарди в случае продажи Неймара

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может перейти в «ПСЖ». Аргентинец призван заменить Неймара в случае ухода бразильца.

По информации источника, черно-синие заинтересованы в продаже аргентинца иностранному клубу, чтобы не усиливать конкурентов в чемпионате Италии. Ранее сообщалось, что форварда желают приобрести «Ювентус», «Наполи» и «Рома».

Отмечается, что трансфер Икарди в «ПСЖ» будет зависеть от возможной продажи Неймара в «Барселону».

Напомним, трансферное окно в Италии закрывается 2 сентября. В минувшем сезоне 26-летний Икарди забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia