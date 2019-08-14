«ПСЖ» попытается приобрести Мауро Икарди в случае продажи Неймара

Автор: Тимофей Поршнев 0

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может перейти в «ПСЖ». Аргентинец призван заменить Неймара в случае ухода бразильца.

По информации источника, черно-синие заинтересованы в продаже аргентинца иностранному клубу, чтобы не усиливать конкурентов в чемпионате Италии. Ранее сообщалось, что форварда желают приобрести «Ювентус», «Наполи» и «Рома».

Отмечается, что трансфер Икарди в «ПСЖ» будет зависеть от возможной продажи Неймара в «Барселону».

Напомним, трансферное окно в Италии закрывается 2 сентября. В минувшем сезоне 26-летний Икарди забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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