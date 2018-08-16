Софьяна Ханни не устраивает положение в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни может сменить команду до закрытия трансферного окна. 27-летнего футболиста не устраивает текущее положение в клубе.

В новом сезоне Ханни провел лишь один матч из пяти, а в ответной игре 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (0:0) он не попал в заявку.

К тому же этим летом в «Спартаке» появилось два игрока, которые могут выступать на позиции Ханни. Из аренды вернулся Ивелин Попов, на прошлой неделе Роман Еременко подписал контракт со «Спартаком».

Ситуацию прокомментировал известный бельгийский агент Сантуш Верхулст.

– Слышал о том, что он хочет уйти из «Спартака», потому что не играет, – сказал Верхулст. – Не думаю, что причина в самом игроке. Ханни – футболист топ-уровня. Возможно, по каким-то причинам «Спартаку» не нравится, как он ведет себя в команде. Но Софьян никогда не был конфликтным парнем.

– В Бельгии пишут, что он может вернуться в «Андерлехт». Это реально?

– Этот вариант исключен. Сейчас он является слишком дорогим для бельгийских клубов.

В «Спартак» Софьян перешел из бельгийского «Андерлехта» минувшей зимой и обошелся красно-белым за 6 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»