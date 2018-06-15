ЧМ-2018. 1-й тур. Испания и Португалия сильнейшего не выявили

В рамках 1-го тура чемпионата мира в группе В прошел второй матч, участие в котором приняли сборные Испании и Португалии. Игра закончилась боевой ничьей 3:3.

ЧМ-2018. 1-й тур.

ПОРТУГАЛИЯ — ИСПАНИЯ — 3:3 (2:1)

Сочи. 15 июня.

Стадион «Фишт». 44698 зрителей

Судья: Джанлука Рокки (Италия).

Португалия: Патрисиу, Седрик, Пепе, Фонте, Геррейро, Бруну Фернандеш (Мариу, 68), Моутинью, Карвалью, Гуэдеш (Андре Силва, 80), Бернарду Силва (Куарежма, 69), Роналду.

Испания: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Иньеста (Алькантара, 70), Сильва (Васкес, 86), Иско, Коста (Аспас, 77).

Голы: 1:0 — Роналду (4, пенальти), 1:1 — Коста (24), 2:1 — Роналду (44), 2:2 — Коста (55), 2:3 — Начо (58), 3:3 — Роналду (88).

Предупреждение: Бускетс (17), Бруну Фернандеш (28)



7 (3) удары (в створ) 12 (5)

12 фолы 10

4 угловые 5

1 офсайды 3

38 % владения мячом 62

Сборная Испании встречается с Португалией уже в очередной раз. Последний раз пиренейское дерби состоялось в 1/2 финала Евро-2012, которое стало победным для испанцев. Тогда «фурия роха» прошла португальцев по серии пенальти. Встречались команды и на позапрошлом ЧМ-2010 в ЮАР. То была 1/8 финала. Испания с минимальным счетом обыграла соперника. Однако сейчас у «фурии рохи» другая ситуация. Команду возглавил новый тренер без опыта Фернандо Йерро. Португальцы же теперь выступают в ранге действующего чемпиона Европы. Однако победить испанцев не получилось и на сей раз, хотя тот же Криштиану Роналду отметился целым хет-триком, забив впервые в ворота «фурии рохи». Итоговый счет 3:3, и теперь команды сосредоточены на борьбе за первое место в группе В.

Фото: официальный твиттер сборной Испании

Источник: Еженедельник «Футбол»