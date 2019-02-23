Массимилиано Аллегри: «Мы должны заткнуться и усердно работать. Шансы на 1/4 финала Лиги Чемпионов есть»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Болоньей». Он также высказался по поводу поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Атлетико».

«Матч 12 марта станет для нас испытанием. Мы с большим энтузиазмом готовимся к игре. Это будет отличный вечер. Сделаем все, чтобы пройти. Чтобы подготовиться к матчу Лиги чемпионов, нужно хорошо сыграть в следующих трех, начиная с завтрашнего дня. «Болонья» хороша после смены тренера.

Сразу же сыграть ответный матч против «Атлетико» было бы ошибкой. Нужно время, чтобы поработать над каждой деталью и медленно восстановиться. Выигрывать сложно, как в Европе, так и в Италии. Победа – это результат ежедневной напряженной и усердной работы.

Когда вы доходите до 1/8 финала Лиги чемпионов, все может случиться, потому что есть как минимум восемь команд, которые достаточно хороши, чтобы пройти в полуфинал.

Пьянич вчера плохо себя чувствовал. Перин сыграет завтра, и я решу, будет ли завтра Кьеллини играть или отдыхать. С позиции физики команда в порядке. Криштиану Роналду – лучший игрок в мире, и в раздевалке он оказывает успокаивающее влияние на команду. Посмотрим, кто завтра сыграет в атаке.

Одно можно сказать наверняка: 12 марта мы будем готовы. Я считаю, что у нас есть хорошие шансы на выход в следующий раунд.

Игроки в хорошем состоянии, они отлично тренировались, но в футболе, как и в жизни, не всегда все гладко. Мы должны превратить это поражение в возможность сделать что-то необычное.

Мы находимся почти что на финишной прямой сезона. До этого момента мне было очень весело, и не только в этом году. Когда я перестану веселиться, это будет момент, когда я закончу.

Мы должны заткнуться и усердно работать. Когда мы проигрываем, газеты и болельщики могут нас критиковать», – сказал Аллегри.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Ювентуса»