«Интер» близок к покупке Ромелу Лукаку

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Интер» близок к покупке нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Бельгиец выступает за английский клуб с 2017 года.

Миланцы предложили за 26-летнего бельгийца 65 миллионов фунтов, еще 12 миллионов могут достаться «МЮ» в качестве бонусов. Предложение также содержит определенный процент для «МЮ» от суммы последующей перепродажи Лукаку.

Трансферное окно в АПЛ закрывается в четверг, 8 августа. В покупке Лукаку лично заинтересован новый тренер «Интера» Антонио Конте.

Бельгийский форвард сыграл за «Юнайтед» 66 игр и забил 28 голов. Ранее Лукаку выступал за «Эвертон», «Вест Бромвич», «Челси» и бельгийский «Андерлехт».

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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