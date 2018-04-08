Илья Ковальчук: «В ближайшие 2-3 года попробую свои силы в Северной Америке»

ЦСКА одолел СКА в финале Западной конференции плей-офф от КХЛ. Нападающий СКА Илья Ковальчук после матча рассказал, что продолжит карьеру за океаном.

– У нас некого упрекнуть в раздевалке, – сказал Ковальчук. – У них здорово сыграл вратарь, шайба не шла в ворота. У Паши Дацюка был отличный момент. Казалось, шайба уже в воротах, но Юханссон ее отбивал щитком. Это хороший голкипер. Но на этой стадии плей-офф плохих не бывает.

– Это был ваш последний матч за СКА?

– Я уже сказал болельщикам и руководству клуба спасибо. В ближайшие 2-3 года попробую свои силы в Северной Америке. За годы выступления мы со СКА стали одной семьей. Я не говорю болельщикам петербуржцев «прощай», а говорю «до свидания».​

Напомним, что в прошедшем сезоне КХЛ Илья Ковальчук сыграл в 53 матчах, забив 31 гол и сделав 32 передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»