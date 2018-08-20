«Локомотив», «Спартак» и ЦСКА будут представлены в FIFA 19

В FIFA 19 будут представлены три российских клуба. Все они из Москвы.

Интеграцию в игру подтвердили «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. Также в симуляторе будет представлена «Открытие Арена».

Напомним, что РПЛ продала эксклюзивные права на лигу Konami, выпускающей симулятор PES. Клубы имеют право продавать лицензии на собственное присутствие в видеоиграх.

🔥#Спартак — в FIFA 19!@fcsm_official подписал лицензионный и партнерский договор с ELECTRONIC ARTS INC. Благодаря новому соглашению наш клуб, его цвета и стадион будут интегрированы в игру #FIFA19 . Дата выхода 🎮 — 28 сентября! Не пропусти! 🕹👉🏻 https://t.co/NYRkLvY4Oq pic.twitter.com/VTobN5XpsU — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 20, 2018

«Локомотив» стал одним из трёх российских клубов, который будет эксклюзивно представлен в новой версии футбольного симулятора от EA Sports – FIFA19 💎 pic.twitter.com/YbFbXqsgIS — ФК Локомотив (@fclokomotiv) August 20, 2018

#ЦСКА заключил соглашение с EA Sports и будет представлен в футбольном симуляторе #FIFA19 , который выйдет в свет 28 сентября! 🔴🔵🎮 Подробности: https://t.co/RagfuOk5Sg pic.twitter.com/UgrSRefPPu — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 20, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: твиттеры «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА