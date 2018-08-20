«Локомотив», «Спартак» и ЦСКА будут представлены в FIFA 19

В FIFA 19 будут представлены три российских клуба. Все они из Москвы.
Интеграцию в игру подтвердили «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. Также в симуляторе будет представлена «Открытие Арена».
Напомним, что РПЛ продала эксклюзивные права на лигу Konami, выпускающей симулятор PES. Клубы имеют право продавать лицензии на собственное присутствие в видеоиграх.
🔥#Спартак — в FIFA 19!@fcsm_official подписал лицензионный и партнерский договор с ELECTRONIC ARTS INC. Благодаря новому соглашению наш клуб, его цвета и стадион будут интегрированы в игру #FIFA19.
Дата выхода 🎮 — 28 сентября! Не пропусти!
🕹👉🏻 https://t.co/NYRkLvY4Oq pic.twitter.com/VTobN5XpsU
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 20, 2018
«Локомотив» стал одним из трёх российских клубов, который будет эксклюзивно представлен в новой версии футбольного симулятора от EA Sports – FIFA19 💎 pic.twitter.com/YbFbXqsgIS
— ФК Локомотив (@fclokomotiv) August 20, 2018
#ЦСКА заключил соглашение с EA Sports и будет представлен в футбольном симуляторе #FIFA19, который выйдет в свет 28 сентября! 🔴🔵🎮
Подробности: https://t.co/RagfuOk5Sg pic.twitter.com/UgrSRefPPu
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 20, 2018
Фото: Global Look Press
Источник: твиттеры «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА