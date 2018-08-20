«Локомотив», «Спартак» и ЦСКА будут представлены в FIFA 19

Автор: Тимофей Поршнев 0

Спартак- Анжи

В FIFA 19 будут представлены три российских клуба. Все они из Москвы.

Интеграцию в игру подтвердили «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. Также в симуляторе будет представлена «Открытие Арена».

Напомним, что РПЛ продала эксклюзивные права на лигу Konami, выпускающей симулятор PES. Клубы имеют право продавать лицензии на собственное присутствие в видеоиграх.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттеры «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА

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