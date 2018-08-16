Леонид Слуцкий: «Адаптироваться в Голландии легче, чем в Англии»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о своей адаптации в Голландии. ПОего словам, все проходит нормально.

«Здесь было легче, чем в Англии. Все же Англия закрытая страна, со своими законами. Голландцы больше направлены на Европу, на внешний мир. Арнем удобный для жизни город, с парками. Уютный маленький город, где комфортно с первого дня. Здесь все хорошо и в плане тренировок, базы. И голландцы никогда не подойдут лишний раз, не станут что-то спрашивать, они воспитанные. Сверхвнимания на себе не чувствуешь, что тоже комфортно.

Голландцы сами уже не связывают свою историю с сегодняшним днем. И да, я могу сказать, что одним из основных тренеров, на котором я воспитывался был Ринус Михелс и сумасшедшие его игры, прессинг, тотальный футбол. Все об этом знали, слышали, смотрели. Глобальных побед, может, не было.

Сейчас все тут по-другому. Они живут в своих реалиях. Тут по-прежнему доминируют «Аякс», ПСВ, здесь во многих клубах работают бывшие футболисты известные. Даже в «Витессе» три легенды клуба работают в тренерском штабе. Даже в детской команде тренеры – все бывшие футболисты. Они очень трепетно относятся к своей истории. Но понимают, что сегодня голландский футбол – это не тот великий «Аякс», который громил всех в Лиге чемпионов, и не та великая сборная Голландии», – сказал Слуцкий.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»