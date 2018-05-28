Дани Карвахаль успеет восстановиться к чемпионату мира

Защитник «Реала» Дани Карвахаль получил травму в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который состоялся позавчера. Но игрок сборной Испании еще может принять участие в матчах чемпионата мира-2018.

По данным СМИ, у футболиста было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Этап восстановления от травмы должен составить около трех недель. Так как свой первый матч испанцы проведут через 19 дней (15 июня против Португалии в Сочи), Карвахаль сохраняет шансы на участие в турнире.

Напомним, сборная Испании попала в группу B. Чемпионы мира-2010 сыграют с Португалией, Ираном и Марокко.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca