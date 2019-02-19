Юрген Клопп: «Если бы не участвовал в игре с «Баварией», то достал бы билет»

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своим мнением о предстоящем матче против «Баварии». Он состоится в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. 

«Очередной матч, когда мне радостно, что я в нем участвую. Если бы не участвовал, то попытался бы достать билет!

Тяжелая игра против сильной, опытной команды. Но и мы сильны. Только стресса больше, потому что все хотят 600 дополнительных интервью для немецких новостей!», — заявил специалист.

Напомним, что «Ливерпуль» в АПЛ занимает пока второе место с 65 очками. Матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Баварией» состоится сегодня, 19 февраля, в 23:00.

Фото: Global Look Press
Источник:  Официальный сайт УЕФА

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