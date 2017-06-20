«Краснодар» предложил контракт Данни

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Данни

Бывший хавбек «Зенита» Данни может продолжить карьеру в России. В подписании португальца заинтересован «Краснодара».

«Краснодар» сделал предложение о контракте Данни», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что адресованное Данни предложение «Краснодара» выгодно отличается от того, что сделало португальцу «Динамо». Также игроком интересуется португальский «Маритиму».

В прошлом сезоне на счету Данни 12 матчей в чемпионате России. Футболист забил 4 гола и однажды ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Мигел Данни

Исполнительный директор «Динамо»: «Мы были бы счастливы усилить состав Данни»

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук: «Я хочу остаться в «Локомотиве»

Спартак Динамо

Чемпионат России-2017/18 откроется московским дерби

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 