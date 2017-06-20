«Краснодар» предложил контракт Данни

Бывший хавбек «Зенита» Данни может продолжить карьеру в России. В подписании португальца заинтересован «Краснодара».

«Краснодар» сделал предложение о контракте Данни», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что адресованное Данни предложение «Краснодара» выгодно отличается от того, что сделало португальцу «Динамо». Также игроком интересуется португальский «Маритиму».

В прошлом сезоне на счету Данни 12 матчей в чемпионате России. Футболист забил 4 гола и однажды ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»

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