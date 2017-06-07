«Барселона» намерена приобрести Дугласа Косту

«Барселона» собирается приобрести игрока «Баварии». Вингер Дуглас Коста попал в сферу интересов испанского клуба.
Сообщается, что новый главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде рассматривает 26-летнего бразильца в качестве усиления правого фланга полузащиты.
Мюнхенцы оценивают трансфер Косты в 30 миллионов евро, но могут отпустить его и за 25 миллионов.
Ранее стало известно, что «Бавария» рассчитывает выручить от продажи вингера 40 миллионов евро. Сообщалось, что им интересуются «Ювентус», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
Фото: Global Look Press
Источник: sport.es