«Барселона» намерена приобрести Дугласа Косту

«Барселона» собирается приобрести игрока «Баварии». Вингер Дуглас Коста попал в сферу интересов испанского клуба.

Сообщается, что новый главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде рассматривает 26-летнего бразильца в качестве усиления правого фланга полузащиты.

Мюнхенцы оценивают трансфер Косты в 30 миллионов евро, но могут отпустить его и за 25 миллионов.

Ранее стало известно, что «Бавария» рассчитывает выручить от продажи вингера 40 миллионов евро. Сообщалось, что им интересуются «Ювентус», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Фото: Global Look Press

Источник: sport.es