«Локомотив» объявил о трансфере Федора Смолова

Автор: Тимофей Поршнев 0

Fedor Smolov

Нападающий сборной России Федор Смолов стал игроком «Локомотива». Сумма трансфера 9 млн евро.

Московский клуб объявил о приобретении 28-летнего форварда у «Краснодара», опубликовав на своей странице в Instagram кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино».

Сообщалось, что контракт рассчитан на 4 года. Ранее стало известно, что Смолов будет зарабатывать в «Локомотиве» 3,1 миллиона евро в год.

Сумма трансфера оценивается примерно в 9 миллионов евро.

#ДядяФёдорПриехал

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Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм ФК «Локомотив»

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