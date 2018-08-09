«Локомотив» объявил о трансфере Федора Смолова

Нападающий сборной России Федор Смолов стал игроком «Локомотива». Сумма трансфера 9 млн евро.
Московский клуб объявил о приобретении 28-летнего форварда у «Краснодара», опубликовав на своей странице в Instagram кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино».
Сообщалось, что контракт рассчитан на 4 года. Ранее стало известно, что Смолов будет зарабатывать в «Локомотиве» 3,1 миллиона евро в год.
Сумма трансфера оценивается примерно в 9 миллионов евро.
Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм ФК «Локомотив»