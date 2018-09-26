Анхель Корреа продлил контракт с «Атлетико» до 2024 года

Автор: Поршнев Тимофей 0

Анхель Корреа

Полузащитник Анхель Корреа продлил контракт с «Атлетико». 23-летний хавбек подписал соглашение до 2024 года.

«Я горжусь тем, что клуб мне доверяет, я продолжаю расти здесь как футболист. Значит, я делаю все правильно, но мне нужно не останавливаться, совершенствоваться и расти в клубе, где я очень счастлив», – отметил Корреа.

В 2014 году аргентинец перешел в «Атлетико» из «Сан-Лоренсо». За мадридский клуб Корреа сыграл 147 официальных матчей, забил 26 голов и отдал 26 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Атлетико»

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