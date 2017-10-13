Президент «Сьона»: «Если лига хочет войны, она ее получит»

Президент «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал решение швейцарской лиги вынести ему длительную дисквалификацию. Константин объявил войну швейцарской лиге.

«Это меня смешит. Я принимаю во внимание это решение, оно показывает некомпетентность дисциплинарного комитета. На заседание меня не вызывали, меня не выслушали. Если они хотят войны, они ее получат. Посмотрим, кто выстоит, а кто окажется поверженным. Штраф? Мы еще посмотрим, кто кому заплатит.»

Константин также сказал, что будет присутствовать на домашней игре клуба против «Санкт-Галлена», несмотря на запрет.

«Почему я не должен быть там? У меня есть абонемент на стадион.

Если кто-то сказал мне, что я не могу спать в постели, я все равно это сделаю, не так ли?» – цитирует Константина источник.

В сентябре Константин по окончании матча чемпионата страны с «Лугано» (2:1) напал на комментатора и бывшего тренера сборной Швейцарии Рольфа Фрингера. Лига оштрафовала Константина на 100 тысяч франков и запретила ему 14 месяцев посещать стадионы.

Фото: Global Look Press

Источник: Blick