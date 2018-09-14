«ПСЖ» планирует заработать около 200 млн евро за год сотрудничества с Nike и Air Jordan

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказал о деталях сотрудничества с Nike и Air Jordan. Также он высказался о финансовом фэйр-плей.

— Могут ли Nike и Air Jordan помочь в плане финансового фэйр-плей?

– Конечно, потому что в случае с Nike и Jordan Brand мы говорим о 100 миллионах евро.

Люди говорят о наших финансах, ничего не зная, но мы увеличиваем доходы, у нас есть план.

— Может ли «ПСЖ» быть спокоен?

– Слухи исходят из Испании, и все мы знаем – откуда конкретно. Но все это не имеет значения, мы спокойны и ведем работу. Мы продали игроков на рекордную сумму.

Мне не нравятся люди, которые нечестны, похожи на друзей, но бьют в спину. Мне нравится говорить все в лицо и не нравится, когда говорят за спиной.

— Хавьер Тебас (глава Ла Лиги — прим.)?

– Я никогда не говорил о нем за глаза, а он это делает. Когда мы говорили с ним, я был предельно ясен: лучше сказать все в лицо.

Он атакует всех – «Ювентус», «Интер», «ПСЖ». Ему стоит сосредоточиться на Ла Лиге и испанских клубах и дать другим работать.

Тебас может быть спокоен. Мы не пойдем против Ла Лиги. А он должен оставить в покое нас и других, – сказал Аль-Хелайфи.

«ПСЖ» планирует заработать около 200 миллионов евро за год сотрудничества с Nike и Air Jordan.

Вчера «ПСЖ» представил форму от Air Jordan, в которой сыграет в Лиге чемпионов. К концу сезона-2018/19 коллекция будет включать более 90 наименований, включая тренировочную и лайф-стайл одежду.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca