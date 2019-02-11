Бывший игрок «Зенита» назвал главную задачу Сергея Семака

Автор: Дарья Григорьева 0

Бывший нападающий «Зенита» Олег Саленко высказал свое мнение о предстоящем матче петербургского клуба против «Фенербахче». Игра состоится в рамках  1/16 финала Лиги Европы в Стамбуле. 

«Да, «Фенербахче» сейчас намного слабее «Зенита», но питерцам тоже надо улучшать свою игру.  Надо прижать соперника, сделать упор на удержание мяча. Тогда «Фенербахче» ничего не сможет поделать. А голевые моменты у «Зенита» точно возникнут, главное — использовать их.  Питерцы намного сильнее, но нельзя бросаться с шашками наголо, важно играть строго на каждом участке поля.

Главная задача Семака — победа в чемпионате. Ради нее можно пожертвовать Кубком России, но никак не Лигой Европы, там нужно идти до конца», — заявил Саленко.

Напомним, что матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Фенербахче» состоится 12 февраля в 20.55 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт УЕФА

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