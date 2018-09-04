Серия А будет наказывать игроков за использование неофициальных капитанских повязок

Серия А объявила, что футболисты, которые будут использовать неофициальные капитанские повязки в матчах турнира, будут подвержены санкциям. Все капитанские повязки должны быть одного цвета.

Согласно новым правилам, в нынешнем сезоне все капитанские повязки должны быть белого цвета, на них должны быть изображены логотип серии А и слово «Капитан» большими буквами.

В стартовых матчах сезона Даниэле де Росси («Рома») и Алехандро Гомес («Аталанта») проигнорировали данное правило, но избежали наказаний.

Сегодня серия А выступила с заявлением, что со следующего тура все подобные нарушения уже будут рассматриваться.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia