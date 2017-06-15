Роберто Манчини: «Хочется, чтобы на каждом матче «Зенита» было 65 тысяч болельщиков»

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини попросил болельщиков поддержать команду в следующем сезоне. Итальянец заявил, что хотел бы видеть по 65 тысяч болельщиков на каждом матче.

«Зенит» — большая команда, и мы ее еще улучшим. Безусловно, будут изменения, которые мы внесем. У многих игроков заканчиваются контракты, и я должен ознакомиться с ситуацией, чтобы принять какие-то решения.

У нас замечательные фанаты, и это тот двигатель, который будет вести к победе в этом сезоне. Скоро у нас будет новый стадион, и я хочу видеть его заполненным на 100%. Хочется, чтобы на каждом матче было 65 тысяч болельщиков, — это нам поможет.

Лига чемпионов — это крупнейший турнир в мире. Проблема в том, что у меня никогда не было команды, которая была бы в состоянии выиграть Лигу чемпионов. Я пришел в «Интер» в тот момент, когда он был в плохих кондициях. Потом они выиграли без меня — благодаря той базе, которую я заложил. И «Манчестер Сити» также не хватало многого для победы в Лиге чемпионов», — заявил Манчини.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат

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