Виктор Гончаренко: «Если у нас и был какой-то план на игру, то он рухнул с первым пропущенным мячом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему «армейцы» потерпели разгромное поражение от «МЮ». Наставник посетовал на пропущенный на первых минутах гол и отметил игру Игоря Акинфеева.

«Если у нас и был какой-то план на игру, то он рухнул с первым пропущенным мячом. Уровень игры после этого сильно упал. Мы не успевали за соперником, моментами «МЮ» имел очень большое преимущество. Да, мы можем говорить, что класс команды очень высокий. Это лидер английской Премьер-лиги. При этом Акинфеев еще и выручил нас в нескольких моментах. Мы пробовали путем замен найти баланс. Но то, как соперник возвращался после потери мяча в защиту, – это пособие, как надо делать. Когда терпишь разгромное поражение, говорить об отдельно взятом игроке сложно.

Во-первых, надо говорить, что «Манчестер» сыграл по другой схеме. Многие моменты, которые мы оговаривали, стали смотреться по-другому. Самое для меня тяжелое – это пережить такие ошибки, какую мы допустили в эпизоде с первым голом.

Думаю, мы достаточно подробно говорили, как действует «МЮ», когда перехватывает мяч, что делает на фланге, как завершает атаки Лукаку. Но всегда сложно атаковать, зная, что за спиной три нападающих, один из которых очень силен физически, играешь с оглядкой», — сказал Гончаренко.

ЦСКА проиграл «МЮ» со счетом 1:4. Это поражение стало крупнейшим для Гончаренко у руля московского клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»