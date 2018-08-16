Каземиро: «Нам не хватает Роналду, но это уже в прошлом»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Casemiro

«Реал» проиграл в финале Суперкубка Европы. Полузащитник мадридской команды Каземиро прокомментировал это поражение.

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился эмоциями после матча за Суперкубок УЕФА с «Атлетико» (2:4 ДВ).

«Обидное поражение, но это лишь начало пути. Мы полностью уверены в нашем тренере и хотим разделить с ним ответственность за поражение. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем.

Конечно, нам не хватает Роналду, но это уже в прошлом. Думаю, потеря такого игрока, как Криштиану, сказалась бы на любой команде», – сказал Каземиро.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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