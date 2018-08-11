«Галатасарай» не сможет купить Артема Дзюбу из-за санкций УЕФА, если не продаст кого-то из своих игроков

«Галатасарай» из-за санкций УЕФА не может позволить себе приобретения на трансферном рынке. Это продлится до тех пор, пока клуб не продаст кого-то из своих игроков.

УЕФА оштрафовал «Галатасарай» еще в июне на 6 миллионов евро за невыполнение требований финансового фэйр-плей. Клубу необходимо будет достичь безубыточности до 2021-2022 годов.

Если в 2019 году убытки стамбульского клуба составят более 20 миллионов евро, то «Галатасарай» будет вынужден заплатить более крупный штраф – 9 миллионов евро.

В нынешней ситуации турецкий клуб не может покупать игроков.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» заинтересован в форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»