«Атлетико» нашел замену Лукасу Эрнандесу

«Атлетико» планирует подписать защитника «Ромы» Александара Коларова. Мадридский клуб нашел вариант замены Лукаса Эрнандеса.

Если француз перейдет в «Баварию», то в таком случае «матрасники» приобретут серба. В трансфере игрока заинтересован главный тренер команды Диего Симеоне. Предполагается, что «Атлетико» уже сделал два запроса по футболисту в римский клуб.

Напомним, была информация, что «Бавария» готова подписать Эрнандеса. Сам игрок не против перехода в мюнхенскую команду. Хотя руководство мадридского клуба и некоторые футболисты старались уговорить француза остаться. Но Эрнандес не изменил своего решения.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Коларов провел за «Рому» 16 игр, забил четыре мяча и отметился двумя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia