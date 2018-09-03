Лионель Месси не вошел в тройку лучших игроков года ФИФА впервые за 12 лет

Автор: Дмитрий Темников 0

ФИФА огласила итоговый список претендентов на звание «Игрок года». В тройку номинантов не вошел нападающий Лионель Месси.

Для аргентинского футболиста непопадание в список финалистов — первое с 2006 года. В итоге за престижную награду поспорят нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах и полузащитник «Реала» Лука Модрич.

Победитель будет объявлен в Лондоне 24 сентября. В этот же вечер состоится вручение еще 8 наград в рамках шоу The Best FIFA Football Awards.

Гол Дениса Черышева Хорватии попал в десятку лучших по версии ФИФА

Фото: Сергей Дроняев
Источник: еженедельник «Футбол»

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