«Тоттенхэм» активирует опцию продления контракта Тоби Алдервейрелда до 2020 года

Автор: Поршнев Тимофей 0

Главный тренер Маурисио Почеттино подтвердил, что «Тоттенхэм» активирует опцию в контракте Тоби Алдервейрелда о его продлении. Контракт будет продлен до 2020 года.

В соглашении игрока с клубом есть пункт, согласно которому Алдервейрелда может выкупить другой клуб за 25 миллионов фунтов следующим летом.

При этом «Тоттенхэм» должен будет получить предложение в 25 миллионов фунтов от другого клуба за 14 или более дней до закрытия летнего трансферного окна в 2019 году.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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