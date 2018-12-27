«Тоттенхэм» активирует опцию продления контракта Тоби Алдервейрелда до 2020 года

Главный тренер Маурисио Почеттино подтвердил, что «Тоттенхэм» активирует опцию в контракте Тоби Алдервейрелда о его продлении. Контракт будет продлен до 2020 года.

В соглашении игрока с клубом есть пункт, согласно которому Алдервейрелда может выкупить другой клуб за 25 миллионов фунтов следующим летом.

При этом «Тоттенхэм» должен будет получить предложение в 25 миллионов фунтов от другого клуба за 14 или более дней до закрытия летнего трансферного окна в 2019 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports