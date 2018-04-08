Квинси Промес — лучший иностранный бомбардир в истории «Спартака»

Промес сделал хет-трик в матче с «Анжи». Таким образом, голландец стал лучших иностранным бомбардиром «красно-белых».

«Спартак» обыграл «Анжи». Третий гол «красно-белых» стал для Квинси Промеса 62-м в форме «Спартака».

Голландец, добавивший к 56 голам в чемпионате четыре в Кубке и два в еврокубках, обогнал Веллитона, отличавшегося 61 раз. Однако по количеству голов в рамках премьер-лиги бразилец по-прежнему стоит выше. В чемпионате страны он отличился 57 раз.

Напомним, что в этом сезоне Квинси Промес забил в РФПЛ уже 13 мячей и возглавляет список лучших бомбардиров.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»