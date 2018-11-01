Кубок России. 1/8 финала. «Спартак» обыграл «Анжи» с минимальным счетом

В 1/8 финала Кубка России встретились московский «Спартак» и махачкалинский «Анжи». Хозяева одержали минимальную победу.

Кубок России. 1/8 финала

СПАРТАК — АНЖИ — 1:0 (1:0)

Москва. 1 ноября.

Стадион: «Открытие Арена». 11 435 зрителей.

Судья: Николай Волошин (Смоленск).

«Спартак»: Ребров, Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо, Тимофеев, Самедов (Ташаев, 73), Еременко (Игнатов, 63), Глушаков (Попов, 87), Ломовицкий, Ханни.

«Анжи»: Дюпин, Савичев, Чансельор, Удалый, Гапон, Гиголаев, Рабиу (Ондуа, 86), Чайковский (Кацаев, 70), Кулик, Глебов (Хамдамов, 83), Понсе.

Гол: 1:0 — Ханни (20).

Предупреждения: Чансельор (40), Тимофеев (87), Хамдамов (90), Кутепов (90).

12 (4) удары (в створ) 5 (1)

14 фолы 7

7 угловые 1

0 офсайды 2

54 % владения мячом 46

Первый удар нанес Ханни. Он же и забил единственный гол в этом матче. Мельгарехо отдал передачу с фланга в штрафную, где Ханни, подставив ногу, забил гол с двух метров. Также отличился в этом матче Ломовицкий, нанеся несколько опасных ударов: он бил в угол ворот с правого края штрафной, выбегал за спины защитников, чтобы пробить в касание, но мяч полетел рядом со штангой. Забить ему не удалось, но его команда, «Спартак», все же пробилась в 1/4 финала Кубка России.

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»