Дагестанский «Анжи» нашел деньги для выезда в Уфу. Молодежка поедет на автобусе.

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил, что дагестанский клуб нашел средства для отправки основного и молодежного составов в Уфу на матчи 2-го тура РПЛ и первенства молодежек.

– Дублеры сегодня вечером на автобусе выезжают из Махачкалы в Уфу. Оттуда они отправятся в Москву для подготовки к игре следующего тура с молодежкой «Спартака», после этого вернутся домой.

С основой ситуация проще, поскольку он базируется в Подольске. Команда полетит в Башкирию из Москвы в воскресенье.

– В целом проблемы с долгами еще не решены?

– Нет, ситуация пока остается неизменной, – сказал функционер.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»