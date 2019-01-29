Альваро Мората: «Всегда хотел играть за «Атлетико»

Новичок «Атлетико» Альваро Мората поделился эмоциями от перехода в мадридский клуб. Bспанский нападающий перешел в мадридскую команду из «Челси» на правах аренды.

«Мечта стала явью. Когда я был младше, я видел всех легенд «Атлетико» и других футболистов Ла Лиги.

Это очень много для меня значит, очень важно для меня, потому что я всегда хотел играть за «Атлетико». Это особенный день для меня. Я знаю «Атлетико»: что значит клуб, что значит его имя. Я знаю клуб изнутри.

Я знаю, что мне нужно сделать здесь, чтобы добиться успеха. Думаю, я в правильном месте, чтобы сделать новый шаг в своей жизни и важный шаг в карьере. Я знаю многих одноклубников, знаю клуб, готов биться и играть», – сказал Мората.

Предыдущими клубами Мораты были «Челси», «Реал Мадрид» и «Ювентус».

Фото: Marca

Источник: AS