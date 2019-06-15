Тите: «Бразилии нужно строить игру и справляться с давлением болельщиков»

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался о победе над Боливией в стартовом матче Кубка Америки. Встреча завершилась победой со счетом 3:0.

В матче оформил дубль полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, а последний мяч забил форвард «Гремио» Эвертон.

«У Дани Алвеса была большая свобода действий в плане созидания, Ришарлисон смещался к Фирмино.

Задумка была в том, чтобы оставлять на левом фланге одного нападающего, Нереса, с последующим переводом мяча на фланг и проникновением в тыл соперника.

Но создавать моменты команда начала после перерыва, когда к созиданию подключился еще один игрок – Фернандиньо. Мы заиграли в позиционную атаку.

Когда команда не играет хорошо, не стоит ждать понимания со стороны фанатов. Они будут свистеть. С этим сталкиваются все.

Когда игроки передают мяч с фланга в центр, а потом вратарю, болельщики свистят. Но нужно понимать, что игра иногда выстраивается через такие пасы.

Если игрок идет на соперника, обводит, фанаты аплодируют. Но нам нужно строить игру. Футболисты слышат свист, техничные игроки его слышат, молодые парни, но с этим нужно справляться», – сказал Тите.

Бразильский специалист возглавил национальную сборную в июле 2016 года. На чемпионате мира 2018 года, который состоялся в России, бразильцы дошли до четвертьфинала турнира, где уступили Бельгии со счетом 1:2.

Фото: Global Look Press

Источник: Globo Esporte