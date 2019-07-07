Хамес Родригес хочет перейти в «Атлетико»

Будущее полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса остается неопределенным. В покупке колумбийца заинтересован мадридский «Атлетико».

У Родригеса есть предложение от «Наполи», но переговоры с итальянским клубом приостановлены.

Хамес предпочел бы перейти в «Атлетико», который выразил интерес к полузащитнику.

«Атлетико» ждет перевода от «Барселоны» за форварда Антуана Гризманна, чтобы закрыть сделку по колумбийцу.

Хамес провел два последних года в «Баварии» на правах аренды, однако мюнхенский клуб не стал выкупать его контракт. Сам же «Королевский клуб» хочет получить за игрока 42 миллиона евро и бонусы.

За «Реал» колумбиец выступает с 2014 года, игрок сыграл 77 игр и забил 28 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: AS