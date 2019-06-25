«Милан» сделал запрос о трансфере Набиля Фекира

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир может продолжить карьеру в Италии. Игроком интересуется итальянский «Милан».

Итальянский клуб запросил информацию о возможном трансфере 25-летнего футболиста.

Контракт француза с «Лионом» истекает летом 2020 года.

Прошлым летом клуб просил за игрока 70 миллионов евро, сейчас его трансфер оценивается в 35-40 миллионов евро. В прошлом году Фекиром активно интересовался английский «Ливерпуль», однако трансфер не состоялся.

В минувшем сезоне французской Лиги 1 Фекир провел 29 матчей, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач. «Лион» занял третье место в чемпионате.

Фото: Global Look Press

Источник: France Football