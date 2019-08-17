Квинси Промес: «Меня не просто так взяли в «Аякс»

Полузащитник «Аякса» Куинси Промес поделился эмоциями от начала сезона в новой команде. Голландский футболист перешел в амстердамский клуб из испанской «Севильи».

В 5 матчах чемпионата Голландии Промес сыграл 111 минут.

«Старт сезона получился медленным для меня. Мне все еще нужно завоевать место в составе, однако я каждый день упорно работаю для того, чтобы играть в старте. Есть чувство, что я все начал заново.

Для меня то, что Тадич, Зиеш и Нерес остались в команде, не имело никакого значения при переходе. Вариант с «Аяксом» показался мне привлекательным вне зависимости от того, какие футболисты бы там играли. Это не повлияло на мой выбор.

Эти ребята проделали огромную работу в прошлом сезоне, поэтому к ним может быть больше доверия. Но я думаю, что скоро все поменяется. Тренеру приходится тяжело, ведь ему надо делать выбор. Но пока это не тот вопрос, который меня беспокоит.

Я сохраняю спокойствие. Тренер знает, насколько я хорош. Меня не просто так взяли в команду. «Аякс» не может стать чемпионом с одиннадцатью игроками, нужны и остальные.

Уверен, у меня будет шанс. Я горю желанием сделать фанатов счастливыми», — сказал Промес.

Промес также известен по выступлениям за московский «Спартак», за который голландец выступал с 2014 по 2018 годы.

Фото: твиттер клуба «Аякс»

Источник: NOS