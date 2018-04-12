Игрокам «Тосно» сообщили, что в клубе нет денег

Автор: Тимофей Поршнев 0

TOSNO

Футболистам «Тосно» сообщили, что денег в клубе нет. Помощь клубу пока не оказали.

По словам источника, в «Тосно» на днях провели собрание с футболистами, на котором генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко сказал, что денег в клубе нет. Руководство «Тосно» рассчитывало на помощь губернатора, но встретиться с ним не получилось.

Напомним, что сейчас «Тосно» занимает 15-ое место в чемпионате России, набрав за 25 матчей 23 очка. Также за последние 5 матчей клуб потерпел 3 поражения, сыграл 1 раз вничью и 1 раз одержал победу.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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