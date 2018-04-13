Мохамед Салах признан лучшим игроком месяца в Англии третий раз за сезон

Автор: Тимофей Поршнев 0

Salah

Английская премьер-лига объявила имя лучшего игрока по итогам марта. Им признан нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Египтянин удостаивается этой награды уже третий раз за сезон. Ранее это не удавалось ни одному футболисту. В 4 мартовских матчах АПЛ Салах забил 6 голов. Он возглавляет гонку бомбардиров лиги с 29 мячами.

Напомним, что за весь сезон в Англии Мохамед Салах принял участие в 31 матче. Помимо 29 голов египетский нападающий отдал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Ливерпуль»

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