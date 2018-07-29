Рияд Марез получил травму голеностопа в матче с «Баварией»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез получил повреждение в матче International Champions Cup с «Баварией». У игрока травма голеностопа.

27-летний алжирец травмировал голеностоп в середине первого тайма после контакта с защитником мюнхенцев Крисом Ричардсом.

Марез вынужден был покинуть поле уже на 28-й минуте. Пока неизвестно, пропустит ли он начало сезона в связи с травмой.

«Не знаю, как он, я не был в раздевалке. У него была небольшая проблема с голеностопом.

Меня беспокоят многие вещи – травмированные игроки и игроки, которых нет здесь с нами», – сказал тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после игры.

Напомним, «Манчестер Сити» купил Мареза у «Лестера» за 60 млн фунтов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»