Лига наций. Финал. Португалия одолела Голландию и стала первым победителем турнира

В Порту прошел финал Лиги наций. Португалия одолела голландцев благодаря точному удару во втором тайме.

Лига наций. Финал

ПОРТУГАЛИЯ — НИДЕРЛАНДЫ — 1:0 (0:0)

Порту. 9 июня.

Стадион: «Драгау».

Судья: Альберто Мальенко (Испания).

Португалия: Патрисиу, Семеду, Фонте, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью (Невеш, 90), Фернандеш (Моутинью, 81), Б. Силва, Гедеш (Р. Силва, 75), Роналду.

Нидерланды: Силлессен, Думфрис, ван Дейк, де Лигт, Блинд, де Рон (Л. де Йонг, 81), Ф. де Йонг, Вейналдум, Бабел (Промес, 46), Бергвейн (ван де Бек, 60), Депай.

Голы: 1:0 — Гедеш (60).

Предупреждения: Думфрис (88), Ф. де Йонг (90).

19 (7) удары (в створ) 5 (1)

6 фолы 13

9 угловые 4

2 офсайды 2

45 % владения мячом 55

Первый тайм прошел под диктовку хозяев встречи. Первый опасный момент команда Фернанду Сантуша создала на исходе получаса игры. Фонте пробил головой, но Силессен в прыжке отбил удар. Вратарь затем парировал удар Фернандеша. Во втором тайме португальцам удалось открыть счет. Гедеш удачно пробил по мячу в касание после блистательного паса Силвы. Голландцы ответили ударом Депая, но Патрисиу отбил удар. Команда Роналда Кумана так и не смогла сравнять счет. Португалия стала первым обладателем трофея Лиги наций. Команда из южной Европы также остается неудобным соперником для голландцев. «Оранье» в XXI веке по разу побеждали и расходились миром с соперником, а также четыре раза терпели поражения.

Фото: твиттер Лиги Наций

Источник: Еженедельник «Футбол»