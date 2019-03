В матче 26-го тура чемпионата Испании «Реал» проиграл дома «Барселоне» (0:1). Таким образом каталонский клуб установил рекорд.

«Сине-гранатовые» стали первыми в истории, кто трижды подряд одерживал победу над «сливочными» в Мадриде.

Ранее в ответной встрече в рамках полуфинала Кубка Испании, 27 февраля, «Барселона» разгромила королевский клуб (3:0), в прошлом сезоне, 23 декабря 2017 года, команда Вальверде обошла «Реал» в гостевом матче Примеры (3:0).

3 — @FCBarcelona are the first team in all competition history to win three consecutive away games versus Real Madrid. Home pic.twitter.com/k3Xq1PBniI

— OptaJose (@OptaJose) March 2, 2019