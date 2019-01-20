Артем Ребров: «Спартак», скоро буду»

Автор: Дарья Григорьева 0

Артем Ребров

На сборе «Спартака» в ОАЭ голкипер команды Артем Ребров получил повреждение. Вратарь московской команды травмировал плечо. 

Футболист пообещал поскорее вернуться в строй «красно-белых».

«Да не собираюсь заканчивать. «Спартак», скоро буду» — написал в Инстаграме Ребров.

Напомним, что вратарь выступает за «Спартак» с 2011 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел за «красно-белых» три матча. После 17 туров московский клуб занимает в чемпионате России четвертое место с 28 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный Инстаграм Артема Реброва

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