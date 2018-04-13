Джанлуинджи Буффона могут дисквалифицировать в Серии А за поведение в матче с «Реалом»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может быть дисквалифицирован в Серии А. Все из-за поведения итальянца в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Как сообщает итальянское СМИ, применение санкций в отношении футболиста будет зависеть от того, внёс ли главный арбитр встречи с «Реалом» Майкл Оливер факт неподобающего поведения Буффона в протокол матча. Также голкипера могут наказать, если контрольный, этический и дисциплинарный комитеты УЕФА рассмотрят высказывания игрока после матча.

Напомним, в концовке ответного матча с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов Буффон эмоционально отреагировал на решение главного арбитра встречи назначить пенальти в ворота «Ювентуса». Судья принял решение удалить футболиста.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia