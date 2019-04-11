Леонид Михельсон возглавил попечительский совет РФС

«В свое время было дано поручение президентом о формировании при спортивных федерациях попечительских советов. Задача — увеличение прозрачности работы, а также привлечение представителей власти и крупного бизнеса. Я вижу в этом огромную пользу для союза, пока состав совета не определен. Мы проголосовали за создание совета, председателем совета должен стать Леонид Викторович Михельсон», — сказал Дюков.

Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон избран главой созданного попечительского совета Российского футбольного союза (РФС). Об этом в четверг по итогам заседания исполкома РФС заявил глава организации Александр Дюков.

Компания «Новатэк» являлась генеральным партнером РФС с 2015 по 2018 год и, по словам Дюкова, подпишет с организацией новое соглашение в ближайшее время. Согласно мартовскому рейтингу журнала «Форбс», Михельсон является самым состоятельным бизнесменом России.

Пункт в устав РФС о создании попечительского совета был внесен на конференции организации в мае 2018 года. Согласно уставу, попечительский совет формируется из граждан России, обладающих «безупречной репутацией», известных политических или общественных деятелей, представителей крупного бизнеса, выдающихся ученых, деятелей культуры, спортсменов, экспертов, иных лиц, чья деятельность, опыт и возможности могут помочь развитию отечественного футбола.

Совет будет способствовать взаимодействию РФС с федеральными и региональными властями и инвесторами. Его деятельность будет направлена на развитие футбола в России, защиту прав и интересов РФС при формировании и реализации государственной политики, а также обеспечит привлечение дополнительных средств и осуществление общественного контроля за работой организации.

Кроме того, президент РФС Александр Дюков сообщил, что бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов назначен на пост главы нового блока по развитию организации.

«За развитие отечественного футбола и стратегию развития до 2030 года отвечает РФС. Чтобы этим заниматься нужны финансовые и организационные ресурсы, проще говоря рабочие руки, которые будут готовить предложения. До настоящего момента людей, которые этим занимались, было мало. Мы принимаем решение о формировании нового блока, который будет отвечать за развитие, руководство этим блоком доверено Максиму Митрофанову», – сказал Дюков.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС