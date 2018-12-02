Энцо Зидан: «Похоже, отец скоро вернется к тренерской работе»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Полузащитник «Лозанны» Энцо Зидан, сын бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, рассказал, чем занимается его отец. Также он отметил, что Зинедин может скоро вернуться к работе.

«Мой отец любит футбол и тренерскую деятельность, это ясно. Похоже, он скоро вернется к тренерской работе. Но сейчас он отдыхает, ему нужен отдых.

Время во главе «Реала» было прекрасным, но также от него много ожидали. У отца было много работы, поэтому сейчас он восстанавливается», – сказал Энцо.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

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