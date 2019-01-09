Хосеп Гвардиола: «Очень хочу, чтобы Компани остался в «Ман Сити»

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что будет настаивать на продлении контракта капитана команды Венсана Компани с английским клубом. Специалист отметил, что бельгиец — важный игрок «горожан».

«Мы ведем переговоры. Очень хочу, чтобы он остался. Компани — наш капитан, который с нами уже 10 лет. В двух последних матчах против «Саутгемптона» и «Ливерпуля» все увидели, насколько он большая личность и классный игрок» — сказал Гвардиола.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» приостановил переговоры по новому соглашению с футболистом. Но клуб хочет дождаться окончания сезона, чтобы возобновить переговоры.

Напомним, что в нынешнем сезоне АПЛ за «горожан» защитник провел девять матчей.

Фото: GLobal Look Press
Источник:  Официальный сайт ФК «Манчестер Сити»

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