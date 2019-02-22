ФИФА наложила на «Челси» запрет на трансферы

Автор: Дарья Григорьева 0

ФИФА признала «Челси» виновным. Лондонский клуб обвиняется в нарушении регламента международных трансферов несовершеннолетних игроков.

Сообщается, что было 29 эпизодов с нарушением правил регистрации футболистов. В связи с этим федерация решила установить для «Челси» запрет на трансферы на 2 ближайших трансферных окна. Но данный запрет не распространяется на женскую и мини-футбольную команды. Кроме того клуб оштрафовали на 600 тыс. швейцарских франков.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФИФА

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