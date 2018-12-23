Мбаппе может превзойти Роналду по достижениям

Спортивный директор «Лилля» Луис Кампос, который является знакомым нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сделал любопытное заявление. Кампос, считает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может превзойти португальца.

«Учитывая, что возраст Килиана составляет всего 20 лет, он может стать намного лучше Криштиану. Думаю, что Мбаппе сможет выиграть больше «Золотых мячей», чем Роналду,» — заявил спортивный директор «Лилля».

Он добавил, что нападающий парижан показывает тот футбол, который все желают смотреть. Также Кампос сказал, что видит Килиана в футболке «Реала», так как за этот клуб хотят играть все великие футболисты.

Напомним, что Криштиану Роналду является обладателем пяти «Золотых мячей»

Фото: Global Look Press

Источник: AS