«МЮ» откроет развлекательные центры в Китае

«Манчестер Юнайтед» примет участие в открытие нескольких развлекательных центров. Они будут располагаться в Китае.

Предполагается строительство развлекательных центров, посвященных тематике «красных дьяволов».

В центрах планируют разместить различные интерактивные развлечения. Здесь можно будет прочувствовать атмосферу домашних матчей на «Олд Траффорд». Также в центрах будут музеи, связанные с клубной историей, магазины атрибутики и рестораны.

Утверждается, что первые развлекательные центры откроются до конца 2020 года в Пекине, Шэньяне и Шанхае.

Напомним, что в АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место с 38 очками.

Фото: GLobal Look Press

Источник: fcbusiness