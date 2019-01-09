«МЮ» откроет развлекательные центры в Китае

«Манчестер Юнайтед» примет участие в открытие нескольких развлекательных центров. Они будут располагаться в Китае.
Предполагается строительство развлекательных центров, посвященных тематике «красных дьяволов».
В центрах планируют разместить различные интерактивные развлечения. Здесь можно будет прочувствовать атмосферу домашних матчей на «Олд Траффорд». Также в центрах будут музеи, связанные с клубной историей, магазины атрибутики и рестораны.
Утверждается, что первые развлекательные центры откроются до конца 2020 года в Пекине, Шэньяне и Шанхае.
Напомним, что в АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место с 38 очками.
Фото: GLobal Look Press
Источник: fcbusiness