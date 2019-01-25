Эден Азар не обращает внимание на критику Маурицио Сарри

Полузащитника «Челси» Эдена Азара не злит критика со стороны главного тренера команды Маурицио Сарри. Хавбек не обращает на нее внимание.

«Мне все равно. Я просто играю в свой футбол. Неважно, что сказал тренер. Я просто концентрируюсь на своем футболе и хочу делать все для своей команды», — сказал бельгийский футболист.

Ранее итальянский специалист заявил, что не считает Азара лидером. Сарри также добавил, что игроку необходимо больше работать, так как его потенциал намного выше, чем он показывает на поле.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC